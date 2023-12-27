2024 Yılı bütçesinde Kayseri Otobanı yok

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM'de kabul edilen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na  ayrılan 369 milyar  82 milyon 137 bin liralık bütçede Kayseri-Ankara otobanına bütçe ayrılmadı.

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  • 27.12.2023 18:59
  • Güncelleme: 27.12.2023 18:59
2024 Yılı bütçesinde Kayseri Otobanı yok

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’de kabul edilen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 369 Milyar  82 milyon  137bin  lira bütçe ayrıldı.
Ayrılan bütçede; uzun bir süredir yapılması sıkça talep edilen ve konuşulan Kayseri-Ankara otobanına bütçe ayrılmadı.
Söz konusu otoban hakkında TBMM 2024 Bütçe Görüşmeleri’nde CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na soru yöneltti. Vekil Genç’e yazılı olarak yanıt veren Bakan Uraloğlu, “Ankara-Niğde Otoyolundan Kayseri iline; Ağaçören Kavşağı-Kırşehir bağlantı yolu ve Alayhan Kavşağı’ndan ulaşım sağlanmaktadır. Bu bağlantıların dışından Ankara-Niğde Otoyolundan ayrılan Kayseri Bağlantı Yolu olarak farklı alternatif güzergahlar çalışılmış olup, bu alternatiflerin Kayseri-Ankara arasındaki mesafede avantaj sağlamadığı görülmüştür” ifadelerini kullanmıştı.
2024 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ayrılan bütçe ise şu şekilde:
Personel Giderleri: 2 milyar 223 milyon 193 bin lira
Sosyal Güvenlik Destek Primi: 348 milyon 495 bin lira
Mal ve Hizmet Alım Gideri: 144 milyon 822 bin lira
Cari Transferler: 117 milyar 728 milyon 538 bin lira
Sermaye Giderleri: 94 milyar 207 milyon757 bin lira
Sermaye Transferleri: 154 milyar 429 milyon 332 bin lira
Toplam Bütçe: 369 milyar 82 milyon 137 bin lira.

1ha

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