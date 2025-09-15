2025-2026 akademik yılı üniversitelerde başladı

Türkiye genelinde üniversitelerde 2025-2026 akademik yılı eğitim-öğretim dönemi başladı. Yüz binlerce öğrenci, bugün itibarıyla ders başı yaptı.

Türkiye genelinde üniversitelerde 2025-2026 akademik yılı eğitim-öğretim dönemi başladı. Yüz binlerce öğrenci, bugün itibarıyla ders başı yaptı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen akademik takvime göre, üniversitelerde güz dönemi dersleri 15 Eylül itibarıyla başlarken, bahar dönemi ise 2026 yılının Şubat ayında başlayacak. Yeni eğitim yılı kapsamında üniversitelere bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, oryantasyon programları gerçekleştirilecek.

