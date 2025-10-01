  • Haberler
  • Gündem
  • 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı rehberlik toplantısı gerçekleştirildi

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı rehberlik toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri'de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu Sene Başı Toplantısı, Melikgazi RAM toplantı salonunda yapıldı.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı rehberlik toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri’de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu Sene Başı Toplantısı Melikgazi RAM toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilimiz geneli okullarda rehberlik hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!