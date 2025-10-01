2025-2026 Eğitim Öğretim yılı rehberlik toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri'de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu Sene Başı Toplantısı, Melikgazi RAM toplantı salonunda yapıldı.
