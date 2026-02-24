  • Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kayseri'de 2025 Aile Yılı kapsamında 9 bin 763 çift evlenirken, 3 bin 895 çift ise boşandı.

'2025 Aile Yılı'nda Kayseri'de 3 bin 895 çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'de Evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Verilere göre Kayseri’de 2025 Aile Yılı kapsamında 9 bin 763 çift evlenirken, 3 bin 895 çift ise boşandı.

Haber Merkezi

