  • Haberler
  • Gündem
  • 2025 Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyonu aştı

2025 Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın aralık ayına göre 16 milyon 986 bin 259 olan büyükbaş hayvan sayısı, 2025 Haziran ayında 17 milyon 188 bin 644'e yükseldi.

2025 Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 2025 yılında yüzde 1,2 artış gösterdi. 2024 yılında 16 milyon 986 bin 259 olan büyükbaş hayvan sayısı, 2025’te 17 milyon 188 bin 644’e yükseldi. Böylece Türkiye'de bir yılda yaklaşık 202 bin 385’lik bir artış kaydedildi. Öte yandan küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,0 artarak 54 milyon 902 bin 668'den 2025 yılı haziran ayında 58 milyon 206 bin 279 sayısına yükseldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim
Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim
Milletvekili Ataş, ameliyat oldu
Milletvekili Ataş, ameliyat oldu
19'uncu Erciyes Cup sona erdi
19’uncu Erciyes Cup sona erdi
Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın”
Başkan Akın, 'Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın'
Başkan Akın, "Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!