2025 Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 2025 yılında yüzde 1,2 artış gösterdi. 2024 yılında 16 milyon 986 bin 259 olan büyükbaş hayvan sayısı, 2025’te 17 milyon 188 bin 644’e yükseldi. Böylece Türkiye'de bir yılda yaklaşık 202 bin 385’lik bir artış kaydedildi. Öte yandan küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,0 artarak 54 milyon 902 bin 668'den 2025 yılı haziran ayında 58 milyon 206 bin 279 sayısına yükseldi.