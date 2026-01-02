2025’in popüler bebek isimleri belli oldu

Yeni yılın ilk günlerinde açıklanan veriler, ailelerin bebek isimlerindeki tercihlerini de gözler önüne serdi. Hem klasik hem de son yıllarda popülerleşen isimler listenin üst sıralarında yer aldı. 2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isim Asel oldu. Zeynep ve Defne ise önceki yıllarda olduğu gibi popülerliğini koruyarak üst sıralarda yer aldı. Erkek bebek isimlerinde Alparslan, açık ara farkla listenin başında yer aldı. Yusuf ve Göktuğ isimleri de ailelerin en çok tercih ettiği isimler arasında dikkat çekti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ İSİMLERİ

Asel (8.114)

Zeynep (7.614)

Defne (6.895)

Zümra (5.382)

Asya (5.224)

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ

Alparslan (8.957)

Yusuf (5.538)

Göktuğ (5.361)

Ömer Asaf (4.902)

Miraç (4.533)