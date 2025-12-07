2025 İSG cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı), 7 Aralık tarihinde uygulanan 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığını duyurdu. Sınava başvuran adayların, 7 Aralık 2025 tarihinden 17 Aralık saat 23.59’a kadar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebilecekleri belirtildi.