2025 Kültür Yolu Festivali Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, önümüzdeki yıl Kayseri'de de yapılacak.

2025 Kültür Yolu Festivali Kayseri'de
Kayseri GündemEditör

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, önümüzdeki yıl Kayseri’de de yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; önümüzdeki yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek festival noktalarına Kayseri’nin de eklendiğini açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "2025 Kayseri Kültür Yolu hayırlı olsun. Kayserimizin kültürel zenginliklerini koruma ve turizmdeki potansiyelini artırma adına çok değerli bir adımdır. Kayseri’mizin kültür ve turizm alanındaki gelişimine yapacak bu katkılar için kültür ve turizm bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Kültür Yolu Festivali 8-14 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek.

İHA
Kayseri Gündem

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