2025'te 73 milyon 501 bin TL'lik içme suyu sondaj kuyusu açıldı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kent genelinde su seviyesini arttırmak ve içme suyu iletimini daha güvenli hale getirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda KASKİ, merkez ve ilçelerde yeni kaynakları devreye alarak içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

KASKİ’nin yeterli miktarda içme suyu temini için sürekli olarak yeni kaynak arayışında olduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı boyunca merkez ve ilçelerde 53 adet sondaj kuyusunun hizmete alındığını belirtti.

Küresel ısınma ve artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarında yaşanan azalmaya dikkat çekerek, su altyapısına yapılan yatırımların stratejik önem taşıdığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kentimiz genelinde uluslararası kalite standartlarını esas alarak kalite anlayışını kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirme yolunda kararlı adımlar atıyoruz. KASKİ’miz, temiz ve sağlıklı içme suyunu hemşehrilerimize kesintisiz şekilde ulaştırma görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bunun yanında ihtiyaç duyulan tüm altyapı hizmetlerini sürekli iyileştirerek gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kentimiz genelinde 53 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Gerçekleştirilen yatırımlar memleketimize ve halkımıza hayırlı olsun.”

2025 yılı içerisinde açılan sondaj kuyularının kente önemli katkı sağlayacağını belirten Büyükkılıç, yapılan yatırımların Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyerek, 2026 yılında da benzer çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.