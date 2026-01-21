2025'te e-Devlet üzerinden 158 milyon işlem yapıldı

E-Devlet kapısı üzerinden sunulan 52 farklı nüfus ve vatandaşlık hizmetinden, yıl boyunca toplam 157 milyon 928 bin 865 işlem gerçekleştirildi. Ayrıca "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında, 2025 yılında 2 milyon 843 bin 117 vatandaş sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartına yükletti.

Sürücü belgesi başvuruları ise 5 milyon 994 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın sürücü belgesine ilişkin başvuru verilerinde cinsiyet ve vites tercihlerine dair detaylar da yer aldı. Yıl boyunca 1 milyon 919 bin 788 kadın ve 4 milyon 74 bin 267 erkek sürücü adayı belge için başvurdu. Kadın sürücülerden 1 milyon 700 bin 640'ı manuel vites, 219 bin 148'i de otomatik vites, erkek sürücülerden 4 milyon 4 bin 780'i manuel vites, 69 bin 487'si ise otomatik vites ehliyeti başvurusu yaptı.