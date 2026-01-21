2025'te elektrik üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında elektrik üretiminde rekor kırıldığını vurgulayarak, '2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üretimiyle tarihi bir zirveye ulaşarak rekor kırdık' dedi.

2025'te elektrik üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üretimiyle rekor kırıldığını ifade etti. Bakan Bayraktar, yapılan bu üretimin yüzde 56,7’sinin ise yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu belirterek, “2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üretimiyle tarihi bir zirveye ulaşarak rekor kırdık. Tüketimin de 360 bin 929 gigavatsaat seviyesine çıktığı bu yılda, arz-talep dengesini başarıyla yöneterek rekor tüketimi rekor üretimle karşıladık. Üretimin yüzde 56,7’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız bu dönemde Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı'nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı’nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!