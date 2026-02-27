2025’te Kayseri’de 14 bin daireye yapı belgesi verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yapı İzin İstatistikleri, 4’üncü Çeyrek: Ekim-Aralık 2025 verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılının 4’üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüzölçüm yüzde 2,6 arttı. Kayseri’de ise yapı belgesi verilen daire sayısı 2024 yılında 13 bin 251 iken, 2025 yılında yapı belgesi verilen daire sayısı 798 artış göstererek 14 bin 49 olarak belirlendi.