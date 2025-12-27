2025'te Kayseri'de toplam 10 bin aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve planlı operasyonlar neticesinde; hırsızlık suçundan 155 yıl 5 ay, hırsızlık suçundan 106 yıl 9 ay, hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün, yağma-hırsızlık suçlarından 55 yıl 4 ay, dolandırıcılık suçundan 51 yıl 4 ay, kasten öldürme suçundan 40 yıl 10 ay, kasten öldürme suçundan 38 yıl 8 ay, hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 24 gün, hırsızlık suçundan 34 yıl, hırsızlık suçundan 33 yıl 10 ay, dolandırıcılık-resmi belgede sahtecilik suçlarından 33 yıl 9 ay 15 gün, hükümlü ve tutuklunun kaçması-yağma-dolandırıcılık suçlarından 33 yıl 5 ay, dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün, hırsızlık suçundan 31 yıl 7 ay 20 gün, cinsel saldırı-kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 30 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıslar ile çeşitli suçlardan 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 28 şahıs, çeşitli suçlardan 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 98 şahıs, çeşitli suçlardan 0-10 yıl arası hapis cezası bulunan 4 bin 375 şahsın da aralarında bulunduğu kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 4 bin 516 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ifadeye yönelik toplam 6 bin 281 aranan şahıs ve Kayseri genelinde toplam 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı.