  • Haberler
  • Asayiş
  • 2025'te Kayseri'de toplam 10 bin aranan şahıs yakalandı

2025'te Kayseri'de toplam 10 bin aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve planlı operasyonlar neticesinde toplam 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı.

2025'te Kayseri'de toplam 10 bin aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve planlı operasyonlar neticesinde; hırsızlık suçundan 155 yıl 5 ay, hırsızlık suçundan 106 yıl 9 ay, hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün, yağma-hırsızlık suçlarından 55 yıl 4 ay, dolandırıcılık suçundan 51 yıl 4 ay, kasten öldürme suçundan 40 yıl 10 ay, kasten öldürme suçundan 38 yıl 8 ay, hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 24 gün, hırsızlık suçundan 34 yıl, hırsızlık suçundan 33 yıl 10 ay, dolandırıcılık-resmi belgede sahtecilik suçlarından 33 yıl 9 ay 15 gün, hükümlü ve tutuklunun kaçması-yağma-dolandırıcılık suçlarından 33 yıl 5 ay, dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün, hırsızlık suçundan 31 yıl 7 ay 20 gün, cinsel saldırı-kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 30 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıslar ile çeşitli suçlardan 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 28 şahıs, çeşitli suçlardan 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 98 şahıs, çeşitli suçlardan 0-10 yıl arası hapis cezası bulunan 4 bin 375 şahsın da aralarında bulunduğu kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 4 bin 516 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ifadeye yönelik toplam 6 bin 281 aranan şahıs ve Kayseri genelinde toplam 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bir Hafta Bir Yazar: Zafer Tütüncü
Bir Hafta Bir Yazar: Zafer Tütüncü
'Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı' ve 'Milli piyango ikramiyesi kazandınız' mesajlarına dikkat
“Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı” ve “Milli piyango ikramiyesi kazandınız” mesajlarına dikkat
Milletvekili Cıngı, 'Türkiye'deki en ucuz kayak merkezi Erciyes'
Milletvekili Cıngı, “Türkiye’deki en ucuz kayak merkezi Erciyes”
Başkan Özdoğan: 'Tüm ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Özdoğan: “Tüm ekiplerimizle sahadayız”
Başkan Palancıoğlu, 'Türkiye'de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz'
Başkan Palancıoğlu, “Türkiye’de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz”
Büyüksimitci: '4,5 milyon işsiz gencimiz var, iş hayatına kazandırılmalılar'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Büyüksimitci: "4,5 milyon işsiz gencimiz var, iş hayatına kazandırılmalılar"⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!