2025'te Kayseri'den 4 bin 650 kişi göç etti

TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3 bin 980 kişi olurken, Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4 bin 650 kişi oldu.

2025'te Kayseri'den 4 bin 650 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre; yurt dışından Kayseri’ye göç edenlerin sayısı 3 bin 980 kişi olurken, Kayseri’den yurt dışına giden göç sayısı ise 4 bin 650 kişi oldu. Yurt dışından Kayseri’ye göç edenlerin 2 bin 342’sini erkekler oluştururken, bin 638’ini kadınlar oluşturdu. Kayseri’den yurt dışına gidenlerin 2 bin 572’sini ise erkekler oluştururken, 2 bin 78’ini kadınlar oluşturdu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Bir Adım
Talas'ta Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Bir Adım
Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün
Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün
Ümit Özdağ Kayseri'de Yoğun Ziyaret Programında
Ümit Özdağ Kayseri’de Yoğun Ziyaret Programında
Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi
Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi
Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu
Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu
Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek
Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!