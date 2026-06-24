2025'te Kayseri'den 4 bin 650 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre; yurt dışından Kayseri’ye göç edenlerin sayısı 3 bin 980 kişi olurken, Kayseri’den yurt dışına giden göç sayısı ise 4 bin 650 kişi oldu. Yurt dışından Kayseri’ye göç edenlerin 2 bin 342’sini erkekler oluştururken, bin 638’ini kadınlar oluşturdu. Kayseri’den yurt dışına gidenlerin 2 bin 572’sini ise erkekler oluştururken, 2 bin 78’ini kadınlar oluşturdu.