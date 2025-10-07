2025 yılı arılı kovan tespit çalışmaları devam ediyor
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesinde 2025 yılına yönelik arılı kovan tespit çalışmaları ilçe müdürlüğü personeli tarafından sürdürülüyor.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesinde 2025 yılına yönelik arılı kovan tespit çalışmaları ilçe müdürlüğü personeli tarafından sürdürülüyor. Çalışmalar, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve desteklenmesi amacıyla büyük önem taşıyor.