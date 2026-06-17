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  • 2025 yılı İSO ilk 500 listesinde 11 Kayseri firması yer aldı

2025 yılı İSO ilk 500 listesinde 11 Kayseri firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası(İSO) tarafından yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na göre listede Kayseri'den 11 firma yer aldı.

2025 yılı İSO ilk 500 listesinde 11 Kayseri firması yer aldı
Kayseri GündemEditör

İstanbul Sanayi Odası(İSO) her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan listede Kayseri’de faaliyet gösteren 11 sanayi kuruluşu yer aldı.

İSO ilk 500 listesine giren Kayseri’nin firmaları ise şu şekilde;

1-    Haşçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.
2-    HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
3-    Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
4-    Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
5-    İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
6-    YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
7-    Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
8-    (Firma adı verilmemiş)
9-    Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti.
10-    Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.
11-    Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş

1ha
Kayseri Gündem

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