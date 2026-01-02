2025 Yılı Kayseri'de Büyükşehir'in Yatırım ve Hizmetleri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca çeşitli alanlarda önemli yatırımlar ve projeler gerçekleştirdi. Ulaşım, tarım, spor, kültür, sosyal hizmetler ve dijital dönüşüm gibi birçok alanda hayata geçirilen projelerle Kayseri'nin gelişimine katkıda bulunuldu.
Ocak
- Yeni iş makineleri: 310 milyon TL değerinde 21 yeni iş makinesi hizmete alındı.
- Erişilebilirlik uygulaması: ‘Engelsiz Kayseri’ mobil uygulaması kullanıma sunuldu.
- Tarım desteği: Hürmetçi’de 100 adet damızlık manda üreticilere teslim edildi.
Şubat
- Spor etkinlikleri: Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.
- Sanat festivali: Erciyes Kar Heykel Festivali düzenlendi.
Mart
- Dijital hizmetler: “Çek, Gönder” uygulaması hayata geçirildi ve yeni muhtarlık bilgi sistemi kuruldu.
- Bilim etkinlikleri: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes’te yapıldı.
Nisan
- Sosyal etkinlikler: Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gerçekleştirildi.
- Spor desteği: Amatör spor kulüplerine yaklaşık 3 milyon TL malzeme desteği sağlandı.
Mayıs
- Kültürel projeler: Koramaz Vadisi Müzesi açıldı ve Mutfak Sanatları Merkezi hizmete girdi.
- Ulaşım projeleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdir edilen ulaşım alanında RES Projesi tanıtıldı.
Haziran
- Altyapı gelişimi: Yahyalı Grup Yolu ve K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu projeleri hayata geçirildi.
- Kütüphane açılışı: Kayseri İl Halk Kütüphanesi açıldı.
Temmuz
- Spor tesisleri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda birçok kulübü ağırladı.
- Tarım projeleri: Mera Islah Projesi kapsamında 400 dekar alan üretime kazandırıldı.
Ağustos
- Belediye tasarrufu: 15 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Havalimanı Yolu asfalt yenilemesi yapıldı.
Eylül
- Eğitim ve gençlik: Öğrenci destekleri ve 520 milyon TL değerinde yeni hizmet araçları tanıtıldı.
- Uluslararası etkinlikler: Kayseri Yarı Maratonu ve tenis organizasyonları düzenlendi.
Ekim
- Akıllı şehircilik: A-Kayseri yapay zekâ destekli şehir yönetim sistemi kuruldu.
- Yeni projeler: 29 Ekim Katlı Kavşağı ve Mobil Dijital Gençlik Merkezi açılışı yapıldı.
Kasım
- Yatırım ve çevre: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden en çok yatırım ayıran şehirler arasında yer aldı. 35 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.
Aralık
- Kentsel dönüşüm: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine anahtarlar teslim edildi.
- Dijital uygulamalar: “Sportif Kayseri” uygulaması hayata geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği projelerle şehrin altyapısını güçlendirmeyi, sosyal yaşamı zenginleştirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.