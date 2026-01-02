2025 Yılı Kayseri'de Büyükşehir'in Yatırım ve Hizmetleri

Ocak

- Yeni iş makineleri: 310 milyon TL değerinde 21 yeni iş makinesi hizmete alındı.

- Erişilebilirlik uygulaması: ‘Engelsiz Kayseri’ mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

- Tarım desteği: Hürmetçi’de 100 adet damızlık manda üreticilere teslim edildi.

Şubat

- Spor etkinlikleri: Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

- Sanat festivali: Erciyes Kar Heykel Festivali düzenlendi.

Mart

- Dijital hizmetler: “Çek, Gönder” uygulaması hayata geçirildi ve yeni muhtarlık bilgi sistemi kuruldu.

- Bilim etkinlikleri: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes’te yapıldı.

Nisan

- Sosyal etkinlikler: Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gerçekleştirildi.

- Spor desteği: Amatör spor kulüplerine yaklaşık 3 milyon TL malzeme desteği sağlandı.

Mayıs

- Kültürel projeler: Koramaz Vadisi Müzesi açıldı ve Mutfak Sanatları Merkezi hizmete girdi.

- Ulaşım projeleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdir edilen ulaşım alanında RES Projesi tanıtıldı.

Haziran

- Altyapı gelişimi: Yahyalı Grup Yolu ve K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu projeleri hayata geçirildi.

- Kütüphane açılışı: Kayseri İl Halk Kütüphanesi açıldı.

Temmuz

- Spor tesisleri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda birçok kulübü ağırladı.

- Tarım projeleri: Mera Islah Projesi kapsamında 400 dekar alan üretime kazandırıldı.

Ağustos

- Belediye tasarrufu: 15 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Havalimanı Yolu asfalt yenilemesi yapıldı.

Eylül

- Eğitim ve gençlik: Öğrenci destekleri ve 520 milyon TL değerinde yeni hizmet araçları tanıtıldı.

- Uluslararası etkinlikler: Kayseri Yarı Maratonu ve tenis organizasyonları düzenlendi.

Ekim

- Akıllı şehircilik: A-Kayseri yapay zekâ destekli şehir yönetim sistemi kuruldu.

- Yeni projeler: 29 Ekim Katlı Kavşağı ve Mobil Dijital Gençlik Merkezi açılışı yapıldı.

Kasım

- Yatırım ve çevre: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden en çok yatırım ayıran şehirler arasında yer aldı. 35 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Aralık

- Kentsel dönüşüm: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine anahtarlar teslim edildi.

- Dijital uygulamalar: “Sportif Kayseri” uygulaması hayata geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği projelerle şehrin altyapısını güçlendirmeyi, sosyal yaşamı zenginleştirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.