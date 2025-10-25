2025 yılında 30 bin 99 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Başkanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle bu yıl Türkiye'de 122 bin 72 düzensiz göçmen yakalanırken bunlardan 30 bin 99 kişinin Afganistan uyruklu olduğu açıklandı.
İçişleri Başkanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de düzensiz göçmenler ile ilgili yeni verileri paylaştı. Buna göre; 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle bu yıl Türkiye’de 122 bin 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; bu yıl 30 bin 99 Afganistan, 17 bin 77 Suriye, 10 bin 487 Özbekistan, 8 bin 381 Türkmenistan, 6 bin 935 İran, 6 bin 302 Fas, 5 bin 512 Irak, 4 bin 241 Mısır, 2 bin 635 Sudan, 2 bin 212 Yemen uyruklu ve 25 bin 191 uyruğu belirtilmeyen düzensiz göçmen yakalandı.