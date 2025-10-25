2025 yılında 30 bin 99 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Başkanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de düzensiz göçmenler ile ilgili yeni verileri paylaştı. Buna göre; 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle bu yıl Türkiye’de 122 bin 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; bu yıl 30 bin 99 Afganistan, 17 bin 77 Suriye, 10 bin 487 Özbekistan, 8 bin 381 Türkmenistan, 6 bin 935 İran, 6 bin 302 Fas, 5 bin 512 Irak, 4 bin 241 Mısır, 2 bin 635 Sudan, 2 bin 212 Yemen uyruklu ve 25 bin 191 uyruğu belirtilmeyen düzensiz göçmen yakalandı.