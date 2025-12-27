2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün 'Kusurlu' Bulundu

Türkiye'nin gıda ihracatında Avrupa Birliği'ne gönderilen ürünlerde sorunların sürdüğü ifade ediliyor. 168 farklı ülkeye ürün gönderildiği belirtilirken, yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde 2025 yılı itibarıyla Türkiye menşeli gıda ürünleri için 476 kez alarm verildiği vurgulandı. 2023-2024 yıllarında Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi'ne takılan ürünlerin sayısının on binleri bulduğu, bu ürünlerin çoğunun pestisit ve aflatoksin gibi zararlı maddeler nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

Sınır Reddine Sebep Olan Ürünler

2025 verilerine göre, ihraç edilmek istenen 291 ürün, zararlı maddeler veya yasaklı pestisitler nedeniyle sınırdan geri çevrildi. Toplamda 476 bildirim yapıldığı ve bu ürünlerin Avrupa'nın "sakıncalı" olarak nitelendirdiği ürünler olduğu belirtildi. Bu durum, Türkiye açısından hem prestij kaybına hem de ihracat olanaklarının daralmasına yol açıyor.

Denetim Eksiklikleri ve Eğitim İhtiyacı

Gıda güvenliği zincirindeki en büyük sorunun denetim eksikliği olduğu ifade ediliyor. Türkiye genelinde 1 milyona yakın gıda işletmesi bulunmasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalnızca 8 bin denetçisi olduğu belirtiliyor. Bu durum, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki denetimlerin artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Ürün Gruplarının Dağılımı

AB girişinde sorun yaşanan ürün grupları arasında meyve ve sebze ilk sırada yer alıyor. Verilere göre, meyve ve sebze için 295 bildirim yapılırken, diğer ürün gruplarının dağılımı şu şekilde:

- Meyve ve sebze: 295

- Kuruyemiş: 75

- Baharatlar: 34

- Şekerleme: 19

- Diyetik gıdalar: 10

- Kakao ve kakao preparatları: 9

Engellerin Kaynağı

Türkiye menşeli ürünlere en çok engel koyan ülkeler arasında Almanya ve Bulgaristan öne çıkıyor. Almanya 121 bildirimle ilk sırada yer alırken, Bulgaristan 89, Fransa 60, İtalya ve Hollanda ise 41’er bildirimle sıralanıyor.

Sonuç

2025 yılı, pestisit ve gıda zehirlenmelerinin arttığı bir yıl olarak önemli dersler içeriyor. Tarımda kullanılan kimyasalların insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için eğitimlerin yaygınlaştırılması ve denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.