  • Haberler
  • Gündem
  • 2025 yılında hırsızlık olaylarında yüzde 39.6'lık düşüş

2025 yılında hırsızlık olaylarında yüzde 39.6'lık düşüş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kayseri'de meydana gelen hırsızlık olaylarında 2025 yılı itibariyle yüzde 39.6'lık düşüş sağlanırken olayların yüzde 85.6'sı aydınlatılarak yüzde 18.3'lük artış sağlandığı açıklandı.

2025 yılında hırsızlık olaylarında yüzde 39.6'lık düşüş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri tarafından 2025 yılı içerisinde hırsızlık konuları ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin veriler yayınladı.

Buna göre Kayseri’de meydana gelen hırsızlık olaylarında 2025 yılı itibariyle yüzde 39.6’lık düşüş sağlanırken olayların yüzde 85.6'sı aydınlatılarak  yüzde 18.3’lük artış sağlandığı açıklandı.

Bu kapsamda evden hırsızlıkta yüzde 47.5 düşüş sağlanırken olayların yüzde 82.4’ü aydınlatıldı, otodan hırsızlıkta yüzde 48.9 düşüş sağlanırken, olayların yüzde 89.4’ü aydınlatıldı, motosiklet hırsızlığında yüzde 48.8 düşüş sağlanırken, olayların tamamı aydınlatıldı, işyerinden hırsızlıkta yüzde 12.3 düşüş sağlanırken, olayların yüzde 96.4’ü aydınlatıldı.

Yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden; 141’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken
177'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden yaklaşık değeri toplam 4 milyon 420 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası, para, cep telefonu, bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter ve muhtelif eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye Ekonomisinin Nabzı Kayseri Ticaret Odası'nda Atacak!
Türkiye Ekonomisinin Nabzı Kayseri Ticaret Odası’nda Atacak!
Başkan Salcanlıer 'Sendikaya üye olmaktan çekinen, mücadeleye katılmayanlarla nasıl greve gidilecek?'
Başkan Salcanlıer; “Sendikaya üye olmaktan çekinen, mücadeleye katılmayanlarla nasıl greve gidilecek?”
Şiddet mağduru kadınlara 'ücretsiz avukat' ve 'gizli koruma' desteği
Şiddet mağduru kadınlara 'ücretsiz avukat' ve 'gizli koruma' desteği
Milletvekili Böhürler, Bakan Kacır'ı Kayseri Teknopark'a davet etti
Milletvekili Böhürler, Bakan Kacır’ı Kayseri Teknopark'a davet etti
İYİ Partili Kayserililer, Meclis Grup Toplantısına Katıldı
İYİ Partili Kayserililer, Meclis Grup Toplantısına Katıldı
Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik
Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!