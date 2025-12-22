2025 yılında İç Anadolu'da tarımsal kuraklık üreticileri olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 2025 yılı, son 50 yılın en sıcak beş yılından biri olarak kayıtlara geçti. Kış mevsimi ise kısa sürdü. Öte yandan İç Anadolu Bölgesi’nde ise nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi tarımsal kuraklığı derinleştirirken, bu durum üreticileri ciddi şekilde etkiledi. Yılın en sıcak günü ise 47,2 derece olarak kayıtlara geçti.