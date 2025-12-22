  • Haberler
  • Gündem
  • 2025 yılında İç Anadolu'da tarımsal kuraklık üreticileri olumsuz etkiledi

2025 yılında İç Anadolu'da tarımsal kuraklık üreticileri olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri, 2025'in son 50 yılın en sıcak beş yılı arasında yer aldığını ortaya koydu. İç Anadolu Bölgesi'nde ise nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi tarımsal kuraklığı derinleştirirken, bu durum üreticileri ciddi şekilde etkiledi.

2025 yılında İç Anadolu'da tarımsal kuraklık üreticileri olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 2025 yılı, son 50 yılın en sıcak beş yılından biri olarak kayıtlara geçti. Kış mevsimi ise kısa sürdü. Öte yandan İç Anadolu Bölgesi’nde ise nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi tarımsal kuraklığı derinleştirirken, bu durum üreticileri ciddi şekilde etkiledi. Yılın en sıcak günü ise 47,2 derece olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!