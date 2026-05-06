2025 yılında Kayseri'de 27 bin kaza meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; 2025 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 549 bin 574 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253 adedi maddi hasarlı, 288 bin 321 adedi ise ölümlü - yaralanmalı trafik kazası olarak açıklandı. 2024 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4, toplam kaza sayısı yüzde 7,3, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 8,0, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 7,1 ve yaralı sayısı yüzde 4,9 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 5,0 azaldı. Kayseri’de de 2025 yılında toplam 27 bin 945 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda ise toplam 7 bin 821 kişi yaralanırken, 124 kişi hayatını kaybetti.