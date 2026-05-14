2025 yılında Kayseri'de 37 bin konut satıldı

TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Nisan 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Kayseri'de 2025 yılında toplam 37 bin 503 konut satışı olurken, 26 bin 709'unu ikinci el satış, 10 bin 794'ünü ilk el satış oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Nisan 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 oldu.  Kayseri’de ise  2025 yılında toplam 37 bin 503 konut satışı olurken, 26 bin 709’unu ikinci el satış, 10 bin 794’ünü ilk el satış oluşturdu. Kayseri’de satılan toplam iş yeri sayısı ise 4 bin 8 olarak açıklanırken bu satışların 2 bin 870’ini ikinci el, bin 138’ini ise ilk el satışlar oluşturdu.

