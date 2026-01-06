  • Haberler
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 2025 yılında üreticilere toplamda 2 milyar 915 milyon 221 bin lira destekleme ödemesi yaptıklarını açıkladı.

2025 yılında Kayserili üreticilere 2 milyar 915 milyon destek ödemesi yapıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 2025 yılında üreticilere yaptıkları ödemeyi açıkladı. Müdür Saklav, bitkisel üretim desteği kapsamında 1 milyar 949 milon 944 bin lira, hayvancılık desteği kapsamında 843 milyon 394 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 115 milyon 883 bin lira, balıkçılık ve su ürünleri desteği kapsamında 6 milyon lira olmak üzere; toplamda 2 milyar 915 milyon 221 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi

