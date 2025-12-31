2025 yılında tüm gasp olayları aydınlatıldı: 44 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince 2025 yılı içerisinde meydana gelen tüm 'Gasp (Yağma)' olayları aydınlatıldı, tüm şüpheliler yakalandı ve bahse konu olaylarda 44 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve operasyonlar neticesinde yıl içerisinde meydana gelen tüm “Gasp (Yağma)” olayları aydınlatıldı, tüm şüpheliler yakalandı ve bahse konu olaylarda 44 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 16 adet tabanca,14 adet tüfek ve 172 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.