  • Haberler
  • Asayiş
  • 2025 yılında tüm gasp olayları aydınlatıldı: 44 kişi tutuklandı

2025 yılında tüm gasp olayları aydınlatıldı: 44 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince 2025 yılı içerisinde meydana gelen tüm 'Gasp (Yağma)' olayları aydınlatıldı, tüm şüpheliler yakalandı ve bahse konu olaylarda 44 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

2025 yılında tüm gasp olayları aydınlatıldı: 44 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve operasyonlar neticesinde yıl içerisinde meydana gelen tüm “Gasp (Yağma)” olayları aydınlatıldı, tüm şüpheliler yakalandı ve bahse konu olaylarda 44 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 16 adet tabanca,14 adet tüfek ve 172 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, '2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu'
Vali Çiçek, “2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu”
Pınarbaşı-Gürün yolu araç trafiğine kapandı
Pınarbaşı-Gürün yolu araç trafiğine kapandı
Kıbrıs gazisi Dernek Başkanı Osman Balcı son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Dernek Başkanı Osman Balcı son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan, Hizmette Altın Çağını Yaşıyor'
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, Hizmette Altın Çağını Yaşıyor”
Terziler Odası'nda Seçim Yarışı: Mehmet Gavurgacı İddialı
Terziler Odası'nda Seçim Yarışı: Mehmet Gavurgacı İddialı
Melikgazi Belediyesi 2026 Yılı Projelerini Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 2026 Yılı Projelerini Açıkladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!