2026 Asgari Ücret Belirlendi: Çalışanlara %27 Zam

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak rakam net 28 bin 75 TL, brüt ise 33 bin 30 TL olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artış yapılan asgari ücretle birlikte, işverenlere sağlanan destek de yükseltildi. 2025’te bin TL olarak uygulanan destek, 2026’da 1270 TL olarak devam edecek.

Bakanlık açıklamasında, karar sürecinde işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin dikkate alındığı, sosyal diyalog ve uzlaşı kültürünün ön planda tutulduğu vurgulandı. Çalışanların enflasyona karşı korunması ve işverenlerin mağdur edilmemesi hedefiyle belirlenen yeni ücretin, toplumsal barış ve dayanışmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye’de çalışma hayatının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

