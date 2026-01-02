2026 besilik hayvan ithalatı başvuruları başlıyor

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2026 besilik hayvan ithalatı başvurularının 12 ocakta başlayacağı bildirildi.

2026 besilik hayvan ithalatı başvuruları başlıyor

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2026 besilik hayvan ithalatı başvurularının başlama tarihini duyurdu. Başvurular 12–23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, “2026 yılı besilik hayvan ithalatı ESK aracılığıyla yapılacaktır. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılacak başvurularda işletme kapasiteleri Türkvet üzerinden kontrol edilecektir. Kapasitesini güncellemeyen işletmeler başvuru yapamayacaktır. Tüm yetiştiricilerimize duyurulur” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
CHP'li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
CHP’li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
2025'in popüler bebek isimleri belli oldu
2025’in popüler bebek isimleri belli oldu
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!