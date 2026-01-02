2026 besilik hayvan ithalatı başvuruları başlıyor
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2026 besilik hayvan ithalatı başvurularının 12 ocakta başlayacağı bildirildi.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2026 besilik hayvan ithalatı başvurularının başlama tarihini duyurdu. Başvurular 12–23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, “2026 yılı besilik hayvan ithalatı ESK aracılığıyla yapılacaktır. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılacak başvurularda işletme kapasiteleri Türkvet üzerinden kontrol edilecektir. Kapasitesini güncellemeyen işletmeler başvuru yapamayacaktır. Tüm yetiştiricilerimize duyurulur” denildi.