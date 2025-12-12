2026'da kaç gün tatil var?
2026 yılında kamu ve özel sektör çalışanları için beklenen resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yılda toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı