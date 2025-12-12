2026'da kaç gün tatil var?

2026 yılında kamu ve özel sektör çalışanları için beklenen resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yılda toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.

2026 yılında kamu ve özel sektör çalışanları için beklenen resmi tatil günleri açıklandı. Buna göre yeni yılda 15,5 gün resmi tatil olacak.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme
Milletvekili Genç, "Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor"
Develi'ye Yeni Terminal Binası Hizmete Hazır
Antikacılar, her zamanki gibi aynı yerde
Milletvekili Genç, "Kayseri'de tarihi bir miting gerçekleştireceğiz"
