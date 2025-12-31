2026 ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Bu doğrultuda; yurt dışı çıkış harcı ücreti bin liradan bin 190 liraya, B sınıfı ehliyet 5 bin 678 liradan 6 bin 754 liraya, A sınıfı ehliyet bin 883 liradan 2 bin 240 liraya, 6 aya kadar pasaport harcı 2 bin 359 liradan 2 bin 806 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 3 bin 448 liradan 4 bin 101 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 5 bin 631 liradan 6 bin 698 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 8 bin liradan 9 bin 516 liraya ve 3 yıldan fazla kullanılmak istenen pasaport harcı 11 bin 274 liradan 13 bin 410 liraya yükseldi.