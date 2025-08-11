2026 Hac kayıt işlemleri başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Önceki yıllardan hac kaydı olan vatandaşların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için "hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 (850) 260 13 13 numaralı iletişim merkezi ve il - ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

