2026 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı arasında yapılan kura çekimi tamamlandı. Sonuçlar, bugün saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2026 yılı hac kuraları bugün gerçekleştirildi. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişi, kutsal topraklara gitme heyecanı yaşadı. Yapılan kura çekimiyle, 2026 yılında hacca gitmeye hak kazanan adaylar belirlendi.

Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 20.00’den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, adayların hangi yıl için kesin kayıt hakkı kazandıkları ve kontenjan bilgileri de yer alacak.

Kura sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklayacağı tarihler arasında il ve ilçe müftülükleri ile anlaşmalı bankalar üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayacak.

