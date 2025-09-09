2026 Hac ön kayıt süresi 21 Eylül'e uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu. Başkanlık tarafından daha önce 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı açıklanan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süre, 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Hacı adayları, ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini belirtilen tarihe kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

