2026'nın Esnafa İlk Siftahı, Saadet'li Gençlerden

Artan maliyetler, düşen alım gücü ve ekonomik zorluklar altında ayakta kalmaya çalışan esnafların sorunlarına dikkat çekilen ziyaretlerde, Gençlik Kolları üyeleri tarafından “siftah bizden, bereket Allah’tan” anlayışıyla sembolik siftah parası verildi.

Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın mektubunda; esnafın emeğine, alın terine ve sabrına vurgu yapılarak, Saadet Partisi’nin büyük vaatler yerine samimiyetle “yanınızdayız” demeye geldiği ifade edildi. Mektupta ayrıca, dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Seçkin, esnafın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal hayatın da temel direği olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Alın teriyle dükkânını ayakta tutan, mahalle kültürünün ve şehir ekonomisinin taşıyıcısı olan esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Biz bu anlayışla sahadayız ve olmaya devam edeceğiz.”

Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları, esnafın yaşadığı sorunların takipçisi olacaklarını ve çözüm odaklı politikalarla her zaman esnafın yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.