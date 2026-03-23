2026'nın İlk İki Ayında Bin Şirket Konkordato Başvurusunda Bulundu

2024 yılında 3 bin 497 olan toplam konkordato işlemi, 2025 yılında 6 bin 361’e ulaştı. Bu yılın başında ise, Ocak ve Şubat aylarında 1.012 şirket daha konkordato talebinde bulundu.

Artan Konkordato Talepleri

Son sekiz yılda, Türkiye genelinde toplam 23 bin 236 konkordato işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte 896 firma için doğrudan iflas kararı verildi. Bu durum, işsizlik ve ödenemeyen borç sorunlarını da beraberinde getiriyor. 2025 yılında aylık ortalama 530 şirketin sorun yaşadığı, 2026’nın ilk aylarında ise başvuruların devam ettiği belirtildi.

İllere Göre Dağılım

Konkordato taleplerinin illere göre dağılımı incelendiğinde, ticaretin merkezleri olan illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor. İstanbul'da 1.491, Ankara'da 632 ve İzmir'de 267 konkordato dosyası bulunuyor. Sanayi kentleri Kocaeli ve Bursa da sırasıyla 265 ve 208 başvuruyla dikkat çekiyor.

Sektörel Dağılım

Konkordato başvurularının sektörlere göre dağılımında inşaat, tekstil ve gıda sektörleri öne çıkıyor. İnşaat sektöründe 525, tekstil sektöründe 393 ve gıda sektöründe 128 başvuru kaydedildi. Tarım sektöründe ise 95 firma konkordato talebinde bulundu.

Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Arayışları

2026 yılının ilk iki ayında bin şirketin konkordato talebinde bulunması, ticari ilişkileri olan diğer şirketleri de etkiliyor. Ekonomik zorluklar altında kalan sanayicilerin desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu süreç, dikkatle izlenmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.