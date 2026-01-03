2026 sınav takvimi: YKS, KPSS ve LGS ne zaman yapılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak. Takvime göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar öğleden sonra oturumunda uygulanacak. YKS sonuçlarının ise Temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

‘KPSS MARATONU TEMMUZDA BAŞLIYOR’

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi de netleşti. 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi testleri ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim'de yapılacak.

‘AKADEMİK SINAVLAR VE DİL SINAVLARI’

Lisansüstü eğitime devam etmek isteyenlerin katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı içerisinde üç kez düzenlenecek. Yılın ilk ALES oturumu mayıs ayında yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ise ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl boyu sürecek olan e-YDS takvimi de ÖSYM'nin duyurusunda detaylandırıldı.

‘DİĞER ÖNEMLİ SINAVLAR’

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 19 Temmuz'da yapılacak. Adaylar, 2026 yılı sınav takviminin detaylarına, sınav başvuru tarihlerine ve sonuçların ilan edileceği günlere ÖSYM’nin "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

‘LGS VE BURSLULUK SINAVI’

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026 yılında gerçekleştirilecek merkezi sınavların uygulama takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi de netleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.