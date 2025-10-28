2026 yılı hac kura tarihi belli oldu

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı hac kura tarihinin belirlendiği açıklandı. Böylece 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

2026 yılı hac kura tarihi belli oldu

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hac kura tarihini açıkladı. Bu kapsamda kura 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada ise, “Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararıyla, milyonlarca hacı adayımızın hasretle beklediği 2026 yılı hac kurası; 05 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda vatandaşlarımızın da katılımıyla noter ve basın mensupları huzurunda gerçekleştirilecektir” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi
Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi
Başkan Palancıoğlu: 'Cumhuriyet 102 yıldır sönmeyen bir meşale!'
Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet 102 yıldır sönmeyen bir meşale!”
Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Yalçın’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Bünyan İğdecik Mahallesi Çevre Yolu çalışmaları tamamlandı
Bünyan İğdecik Mahallesi Çevre Yolu çalışmaları tamamlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacak
500 bin sosyal konutun 7 bin 562'si Kayseri'ye yapılacak
500 bin sosyal konutun 7 bin 562’si Kayseri’ye yapılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!