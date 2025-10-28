2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı hac kura tarihinin belirlendiği açıklandı. Böylece 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hac kura tarihini açıkladı. Bu kapsamda kura 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada ise, “Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararıyla, milyonlarca hacı adayımızın hasretle beklediği 2026 yılı hac kurası; 05 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda vatandaşlarımızın da katılımıyla noter ve basın mensupları huzurunda gerçekleştirilecektir” denildi.