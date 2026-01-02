2026 yılı resmi tatil günleri
Yeni yılın gelmesiyle resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, milli bayramlar gibi resmi tatillerin 2026'da hangi günlere denk geldiği de tatil planı yapacaklar tarafından merak ediliyor.
2026 yılına girilmesiyle plan yapacak kişiler de yeni yılın resmi tatil günlerini araştırıyor.
Bu kapsamda resmi tatiller şu şekilde;
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)