2026 yılı trafik cezaları belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Karara göre vergi ve harçlara yeni yıl itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek. Böylelikle trafik cezalarına uygulanacak zam oranı belli oldu. En düşük cezanın bin 246 lira, en yüksek cezanın ise 58 bin 218 lira olarak uygulanacağı öngörülüyor.

Yeni tarifeye göre bazı trafik ihlallerinin cezaları şu şekilde olacak: Hız limitini yüzde 50’den fazla aşma: 11 bin 630 lira, U dönüşü yasağı ihlali: 1.246 lira, Muayenesiz araç kullanma: 2 bin 720 lira, Plakasız motor kullanma: 19 bin 713 lira, Emniyet şeridi ihlali: 11 bin 630 lira, Yaya geçidine yol vermeme: 5 bin 662 lira, Hatalı park: 1.246 lira, Emniyetsiz araç kullanma: 23 bin 439 lira, Drift atma: 58 bin 218 lira, Makas atma: 58 bin 218 lira, Sahte plaka kullanma: 58 bin 104 lira, Hatalı sollama: 2 bin 720 lira, Kask takmama: 1.246 lira, Seyir halinde telefonla konuşma: 2 bin 720 lira.