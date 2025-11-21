2026 yılında en çok bütçe Melikgazi'ye ayrıldı

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı 2. oturumu, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, ilçelere ayrılan bütçeler belirlendi. En çok bütçeyi 8 milyar TL ile Melikgazi Belediyesi aldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan mali rapor, toplantıda meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile birlikte oy çokluğu ile kabul edildi.

İlçe belediyelerin aldığı bütçeler ise şu şekilde;

Melikgazi Belediyesi 8 milyar TL,

Kocasinan Belediyesi 4 milyar 500 milyon TL,

Talas Belediyesi 2 milyar 100 milyon TL,

Develi Belediyesi 800 milyon TL,

Yahyalı Belediyesi 650 milyon TL,

Bünyan Belediyesi 550 milyon TL,

Pınarbaşı Belediyesi 500 milyon TL,

İncesu Belediyesi 633 milyon TL,

Tomarza Belediyesi 300 milyon TL,

Yeşilhisar Belediyesi 290 milyon TL,

Sarıoğlan Belediyesi 165 milyon TL,

Hacılar Belediyesi 600 milyon TL,

Sarız Belediyesi 170 milyon TL,

Felahiye Belediyesi 120 milyon TL,

Akkışla Belediyesi 100 milyon TL,

Özvatan Belediyesi 120 milyon TL.