2026 yılında yere çöp atmanın cezası belli oldu

Çevreyi kirletenlere, 2872 sayılı "Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Çevre Kanunu'nun 20'inci maddesi kapsamında uygulanacak ceza tutarları, yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre değişti.

2026'da çevreyi kirletenlere verilecek cezalar ise şu şekilde;

Yere tükürmek veya çöp atmak: 8 bin 700 lira

İzin almadan davul-zurnayla sokakta düğün yapan veya evinde müziğin sesini sonuna kadar açarak komşuya rahatsızlık verme 13 bin 847 lira

Arabada son ses müzik açan sürücülere 41 bin 820 lira

Eğlence mekanlarından, fabrikalardan veya inşaatlardan yapılan gürültü 419 bin 509 lira

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine: 18 bin lira

Egzozla havayı kirletmek 36 bin lira

Egzoz filtresini sökmek 18 bin lira

Egzoz belgelerinde sahtecilik yapmak 144 bin lira

Anız yakmanın cezası dekar başına 700 lira

Orman veya sulak alan yakınında anız yakanlar için uygulanan ceza ise 5 kat daha fazla artacak

Cezaların 3 yıl içinde tekrarı halinde ceza tutarı 1 kat, 2. ve sonraki tekrarlarda ise 2 kat olarak artacak.

Yere çöp atmanın cezası ilk yıl 8 bin 700 lira iken, 3 yıl içinde tekrarlanırsa 17 bin 400 liraya çıkacak.