208 araç sürücüsüne kırmızı ışıkta geçmekten ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 9/04/2026 - 15/04/2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Buna göre; 7 araç sürücüsüne modifiyeli araç kullanmaktan 5.000 TL cezai işlem uygulandı ve araç uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi. 3 araç sürücüsüne abartı egzoz araç kullanmak 16.000 TL cezai işlem uygulandı ve araç 30 gün trafikten men edildi. 114 araç sürücüsüne sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak suçundan 40.000 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü araç sürmekten men edildi. 69 araç sürücüsüne sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak suçundan 200.000 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü araç sürmekten men edildi.

Ayrıca 2 araç sürücüsüne makas atma suçundan 90.000 TL cezai işlem uygulandı ve araç 60 gün men edildi, sürücü belgesi ise 60 gün geri alındı.

208 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali 5000 TL cezai işlem uygulandı ve 72 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak suçundan 25.000 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesi 6 ay geri alındı. Ayrıca sürücü araç sürmekten men edildi.

6 araç sürücüsüne alkolmetreye üflememek suçundan 150.000 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 5 yıl geri alındı ve sürücü araç sürmekten men edildi. 61 araç sürücüsüne ışık donanımı 1.246 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç sürücüsüne drift yapmak suçundan 140.000 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesi 60 gün geri alınırken araç 60 gün trafikten men edildi.

111 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan 1.246 TL cezai işlem uygulandı. 419 araç sürücüsüne cep telefonu suçundan (5.000 TL cezai işlem uygulandı.