21 Adrese 89 Polisle şafak operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri’de aranan şahıslara yönelik 89 polisin katılımı ile düzenlenen şafak operasyonunda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında "hırsızlık" ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 19 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 89 polisin katılımıyla 21 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kasten Yaralama", "Gece Vakti Silahla Yağma", "Silahla Tehdit", "Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.