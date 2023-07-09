21 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kayseri-Malatya karayolunda 21 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
- 09.07.2023 11:51
- Güncelleme: 10.07.2023 08:08
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Kayseri-Malatya karayolunda 21 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde M.A. idaresindeki 38 EG 394 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Meydana gelen kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.