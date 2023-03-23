21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar sporla buluştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, özel çocuklarla birlikte sportif etkinlik yaptı.

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  • 23.03.2023 15:46
  • Güncelleme: 23.03.2023 15:46
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar sporla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, özel çocuklarla birlikte sportif etkinlik yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu ’Mutlu Çarşamba’ projesi dahilinde Sivas’ta ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ programı düzenlendi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda alanında uzman ekibin ve antrenörler eşliğinde down sendromlu özel gençlerle sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Program çerçevesinde özel çocuklar, eğlenceli oyunlarla güzel vakit geçirdiler. Etkinliklere katılan özel gençlerin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Programda konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü münasebetiyle bu özel çocuklarımız için sportif anlamdaki etkinliklerle özel çocuklarımızı buluşturacağımız güzel bir program planladık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binali Yıldırım Kampüsü Yurt Yerleşkesi’nde misafir ettiğimiz 10 bin civarındaki depremzedemiz var. Depremin birinci gününden itibaren, Malatya, Kahramanmaraş başta olmak üzere ilimize gelen tüm değerli vatandaşlarımızı misafir etmeye çalışıyoruz. Dün de yurtlarda bir farkındalık etkinliği yapmıştık. Bugün ikincisini sportif anlamda yapıyoruz. Gençlerimizin doyasıya gönlünce eğlenmelerini gördükçe insan gerçekten mutlu oluyor. Bizim birçok branşta özel sporcularımız var. Antrenörlerimiz nezaretinde onları hayata hazırlamak için, sportif anlamda başarılar kazandırmak için, farklı bir misyon yüklemek için arkadaşlarımız ellerinden geleni gayreti gösteriyorlar. Özel sporcularımızın başarıları bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor” dedi.

“Spor engel tanımaz”

Sporun engel tanımadığını vurgulayan Tunç, “Spor hiçbir engel tanımaz diyoruz biz. Dolayısıyla sporla iç içe olduğumuz sürece de başaramayacağımız hiçbir engel yok diye düşünüyorum. Özel gençlerimizin aile ortamlarından çıkıp farklı bir gün geçirmeleri, farklı bir uğraşla kendilerini bulmaları açıkçası başlı başına bir güzellik olarak görülüyor. Dolayısı ile bu tarz etkinliklerin hepimizin hayatında olduğu gibi bu özel çocuklarımızın da hayatında çok önemli, anlamlı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Emeği ve katkısı olan başta Sivas Belediyesi olmak üzere diğer kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun. Gönlünüzce eğlenin, sportif başarılarla ve sporla iç içe olun” diye konuştu.

İHA

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