21 Mart: Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı, Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanır. Her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı ve coşkuyla karşılandığı bir gündür. Nevruz, Türk kültüründe Türklerin Ergenekon'dan demirden dağları eriterek çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Bu Bahar Bayramı, Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk toplulukları tarafından, 21 Mart'ta kutlanır.