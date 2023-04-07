21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kayabaşı mahallesinde bir adrese yaptığı operasyonda hakkında; ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, kasten yaralama’ suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (41) yakalandı.

G.K., emniyetteki işlemleri akabinde Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.