21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

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  • 13.05.2023 15:33
  • Güncelleme: 13.05.2023 17:36
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21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi’ne bağlı Eğribucak mahallesinde operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda; hakkında ’Nitelikli Yağma’ suçundan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.

Gözaltına alınan H.D. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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