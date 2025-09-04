21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. (32) yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan toplam 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (32) yakalanarak cezaevine teslim edildi.