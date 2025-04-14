211 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 300 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Risk Analiz Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi. Bir işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağladığı belirlenen 2 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye toplam 18 bin 494 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlar kapsamında ayrıca; 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 274 adet fişek, 9 kg 965 bin 48 gram narkotik madde, 980 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 22 operasyon sonucunda 37 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şahıslardan 11’i adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, 211 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 300 kişi yakalandı ve 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise; Bin 450 kg kaçak tütün, 156 bin 920 adet makaron, 289 adet emtia ele geçirildi.

Bu kapsamda 10 ayrı olayla ilgili 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. Hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu olaylarla ilgili 16 şüpheli yakalandı ve 5 kişi tutuklandı. Ayrıca 1 adet çalıntı otomobil ve 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte hırsızlık malı olan toplam 650 bin TL değerindeki eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.