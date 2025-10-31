213 Milyonluk yatırımla 15 Mahallenin ulaşımı rahatlayacak

Kırsal ilçe ve mahallelere hizmette hız kesmeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları konforlu hizmetlerle buluştururken, Başkan Büyükkılıç da yatırımları yakından takip etmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte yol çalışmaları süren Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi ve Yüreğil Mahallesi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç ve Akar’a ziyaretlerinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci eşlik etti.

İlk olarak Kızık ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Vali Çiçek, İl Başkanı Okandan ve beraberlerindeki heyeti mahalle sakinleri, ilgi ve sevgiyle karşıladı.

Kızık Mahalle Muhtarlığı bahçesinde mahalleli ile bir araya gelen Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet, sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edip, Kızık Mahalle Muhtarı Hacıali Demir ve mahallelinin taleplerini dinleyerek, atılması gereken adımlarla alakalı anlık olarak talimat verdiler.

Daha sonra Kızık Mahallesi ile Yüreğil Mahallesi arasında devam eden yol yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Vali Çiçek, İl Başkanı Okandan ve beraberlerindeki heyet, çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kolaylıklar dilerken Büyükkılıç, personele tatlı ikramında bulunmayı ihmal etmedi.

Büyükkılıç, Akar ve Çiçek, Yüreğil Mahallesi’ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberlerindeki heyet, Kızık Mahallesi ziyaretinin ardından Yüreğil Mahallesi’ni ziyaret etti.

Burada da vatandaşların sıcak ilgi ve sevgisiyle sazlı, sözlü bir şekilde coşkuluyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Vali Çiçek, İl Başkanı Okandan ve beraberlerindeki heyet, mahalle sakinleri ile samimi bir ortamda sohbet etti. Büyükkılıç, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara Kayserispor forması hediye etti.

“Yolları Yapmak Yetmez Gönüllere Sevgi Yolları Döşemek Önemli”

Yüreğil Mahallesi sakinlerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları ve gayretlerinden dolayı ekibine teşekkür ederek, “Yolları yapmak yetmez gönüllere sevgi yolları döşemek önemli. O açıdan arkadaşlarımız hizmetlerini iletiyorlar. Bize burada ev sahipliği yapan mahallemizin güzel insanlarına minnet duyuyorum” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da konuşmasında birlik, beraberlik mesajı vererek, yolun öneminden söz etti. Akar, “Bu yol gerçekten medeniyet. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bugünlere gelmemizde emeği geçen kim varsa onlardan Allah razı olsun. Çalışmaya devam, çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Yolu Görünce Büyükşehir Belediye Başkanına Sarılmak Geçti İçimden”

Yolu görünce Memduh Başkana sarılmak istediğini ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Yolu görünce Büyükşehir Belediye Başkanına sarılmak geçti içimden. Otoban yapmış, Yüreğil’e de çok yakışmış. Başkanımızı tebrik ediyorum. Ekibini alkışlıyorum. Helal olsun” diye konuştu.

Bölgede yıllar önce köy köy gezdiklerini ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise “Yolları gördüğüm dakika gözlerimiz yaşardı desek yeridir. Elhamdülillah ciddi bir uğraş ciddi bir gayret var. Hakikaten Memduh Başkanımızın burada ortaya koymuş olduğu yatırım gururlandırdı, alnımızı ak etti. Hepinizin huzurunda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir’den Toplamda 213 Milyon TL’lik Yatırım

Bölgede yapılan yol yatırımlarıyla alakalı bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da altyapısı ile birlikte sıcak asfalt olarak imalatını tamamladıkları yol çalışmasında şuana kadar 46 bin 200 ton asfalt kullanıldığını ve yatırım maliyetinin 103 milyon 950 bin TL olduğunu söyledi. Harmancı, Eğim Mahallesi’nden Amarat Mahallesi’ne bağlanan 11 kilometrelik yolda ise sathi kaplama yaptıklarını ve daha sonraki süreçte yolu sıcak asfalt ile tamamlayacaklarını belirterek, bu çalışma için de 55 milyon TL harcama yaptıklarını kaydetti. Harmancı, Felahiye, Özvatan ilçelerinin yanı sıra bölgedeki 15 kadar mahalleye ulaşımı sağlayan Kızık rampası olarak bilinen yolda da genişletme, eğimleri azaltma gibi çalışmalar yaparak 6 kilometrelik yol kesimi için 50 milyon TL yatırımla 9 bin 200 ton asfalt planlaması yaptıklarını dile getirerek, “Özetlersek bölgede 55 bin 400 ton sıcak asfalt ve sathi kaplama toplam 213 milyon 950 bin TL’lik yatırımımız var” dedi.

Yüreğil Mahalle Muhtarı Hacı Mustafa Çam ise hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Minnettarız sizlere, gerçekten çok güzel hizmetler aldık, alıyoruz da. Hiçbir zaman belediyemizden boş dönmüyoruz. Allah razı olsun sayın başkanım” dedi.

Yüreğil Mahallesi sakinleri de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletirken ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.